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Северная Корея: более 1,4 миллиона молодых людей хотят вступить в армию после инцидента с беспилотниками с Сеулом

16 ottobre 2024 | 18.15
Redazione Adnkronos
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Более 1,4 миллиона молодых северокорейцев попросили о мобилизации или возвращении в армию, мотивируя это необходимостью реагировать на «провокации» Сеула, обвиняемого в запуске беспилотников с пропагандистскими сообщениями в Пхеньяне в последние дни. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК), официальное агентство страны. «Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) полна решимости уничтожить недругов Республики Корея, которые нарушили ее священный суверенитет и безопасность», — говорится в статье. «Если война начнется, Республика Корея будет стерта с лица земли, — продолжает ЦТАК, — поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию. Молодые люди с горячей кровью полны решимости принять участие в священной войне, чтобы уничтожить врага оружием революции».

Более 1,4 миллиона функционеров молодежных лиг, а также молодых людей и студентов по всей стране вызвались добровольцами вступить в армию или вернуться на военную службу 14 и 15 октября, сообщило ЦТАК, после предполагаемого пролета пропагандистских беспилотников Южной Кореи над Пхеньяном. Северная Корея назвала инцидент с беспилотником «серьезной провокацией, нарушающей ее суверенитет», обвинив в этом Сеул. Хотя «Голубой дом» отрицает какую-либо причастность, Пхеньян решил немедленно подать очень сильный сигнал, взорвав части северного склона линий Кёнъи и Тонхэ, дорог, пересекающих границу.

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