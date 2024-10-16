Северная Корея: более 1,4 миллиона молодых людей хотят вступить в армию после инцидента с беспилотниками с Сеулом

Более 1,4 миллиона молодых северокорейцев попросили о мобилизации или возвращении в армию, мотивируя это необходимостью реагировать на «провокации» Сеула, обвиняемого в запуске беспилотников с пропагандистскими сообщениями в Пхеньяне в последние дни. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК), официальное агентство страны. «Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) полна решимости уничтожить недругов Республики Корея, которые нарушили ее священный суверенитет и безопасность», — говорится в статье. «Если война начнется, Республика Корея будет стерта с лица земли, — продолжает ЦТАК, — поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию. Молодые люди с горячей кровью полны решимости принять участие в священной войне, чтобы уничтожить врага оружием революции».

Более 1,4 миллиона функционеров молодежных лиг, а также молодых людей и студентов по всей стране вызвались добровольцами вступить в армию или вернуться на военную службу 14 и 15 октября, сообщило ЦТАК, после предполагаемого пролета пропагандистских беспилотников Южной Кореи над Пхеньяном. Северная Корея назвала инцидент с беспилотником «серьезной провокацией, нарушающей ее суверенитет», обвинив в этом Сеул. Хотя «Голубой дом» отрицает какую-либо причастность, Пхеньян решил немедленно подать очень сильный сигнал, взорвав части северного склона линий Кёнъи и Тонхэ, дорог, пересекающих границу.