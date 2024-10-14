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Германия: бывший агент Штази приговорен к 10 годам за убийство, совершенное в 1974 году

14 ottobre 2024 | 16.13
Redazione Adnkronos
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Мартин Науманн, бывший агент Штази, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за убийство поляка Чеслава Кукучки, совершенное в марте 1974 года в Берлине на пограничном переходе между бывшей Восточной и Западной Германией. 80-летний мужчина, проживающий в настоящее время в Лейпциге, был старшим лейтенантом полиции во время инцидента и работал на контрольно-пропускном пункте Фридрихштрассе. Науманн был обвинен в том, что выстрелил в спину 38-летнему поляку Кукучке с расстояния 2-3 метров, выполняя приказ «нейтрализовать» жертву.

Спустя 50 лет после инцидента, Региональный суд Берлина признал офицера виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам заключения, что немного меньше 12 лет, запрошенных обвинением. Правда о смерти Кукучки так и не была раскрыта его семье. Подробности, связывающие Науманна с убийством, всплыли только в 2016 году благодаря использованию цифровой машины для разгадывания шифров, которая позволила восстановить документы, уничтоженные офицерами Штази в последние дни существования режима.

Науманн, который всегда отрицал выдвинутые против него обвинения, стал одним из первых бывших сотрудников Восточной Германии, обвиненных в убийстве, а не в непредумышленном убийстве. Прокуроры требовали для него наказания в виде 12 лет лишения свободы, подчеркивая «особо коварный» характер убийства, поскольку Кукучка был хладнокровно застрелен в тот момент, когда он полагал, что достиг свободы.

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Tag
colpevole di omicidio assassinio ufficiali della Stasi omicidio
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