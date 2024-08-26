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Lunedì 26 Agosto 2024
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Канада введет 100% пошлины на китайские электромобили

26 agosto 2024 | 17.34
Redazione Adnkronos
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Канадское правительство введет 100% пошлины на импорт китайских электромобилей с 1 октября. «Китай не соблюдает те же правила, что и другие страны», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции, обвинив Пекин в «недобросовестной конкуренции». Североамериканская страна также введет пошлины в размере 25% на импорт китайской стали и алюминия.

Перед лицом «вызовов», создаваемых китайскими производителями, «которые извлекают выгоду из недобросовестной политики и практики, противоречащей рынку», Канада действует «сообща с другими странами мира», — продолжил Трюдо. Пошлины коснутся автомобилей, грузовиков, автобусов и некоторых моделей гибридных автомобилей. «Мы должны защищать рабочие места и интересы Канады», — подчеркнул премьер-министр.

Мера Канады является частью растущей торговой напряженности между Западом и Китаем, который также обвиняют в недобросовестной конкуренции в других секторах, таких как ветряные турбины, солнечные панели и аккумуляторы.

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Tag
paese nordamericano Pechino di concorrenza sleale governo canadese dazio
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