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Китай: из-за сильных дождей более 100 погибших менее чем за месяц

05 agosto 2024 | 14.05
Redazione Adnkronos
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Более ста погибших и столько же пропавших без вести. Это последствия сильных дождей в Китае, которые не прекращаются с середины июля и затрагивают некоторые районы азиатского гиганта. По меньшей мере девять человек погибли в выходные в провинции Сычуань на юго-западе КНР в результате наводнений и оползней, обрушившихся на город Кандин, сообщает агентство «Синьхуа». Обрушился мост, разрушены несколько домов. По официальным данным, 18 человек пропали без вести.

Эта трагедия напоминает о трагедии 19 июля в провинции Шэньси, когда во время проливных дождей обрушился участок моста, в результате чего погибли 38 человек. 24 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. В той же провинции Сычуань в середине июля от непогоды погибли не менее 14 человек. Еще 25 человек числятся пропавшими без вести. За последние дни в провинции Хунань в центральной части Китая, пострадавшей от наводнений, погибли не менее 48 человек, 35 пропали без вести.

В общей сложности подтверждена гибель 109 человек, не менее 102 числятся пропавшими без вести.

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