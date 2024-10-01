США: Джимми Картеру исполняется 100 лет, президент-строитель мира и домов

Джимми Картеру исполняется 100 лет. Концерт в его честь собрал 1,2 миллиона долларов, которые будут переданы в международные программы Центра Картера, основанного бывшим президентом США и его женой Розалинн в 1982 году, через год после ухода из Белого дома, куда они пришли в 1977 году с миссией «нести мир, бороться с болезнями и строить надежду».

Бывший губернатор-демократ Джорджии, Картер был 39-м президентом Соединенных Штатов. Он продвигал права человека и реформы в энергетическом секторе. Он получил Нобелевскую премию мира в 2002 году «за его многолетние усилия по поиску мирных решений международных конфликтов», и достаточно вспомнить только Кэмп-Дэвидские соглашения, которые сделали возможным мир между Израилем и Египтом. «В ситуации, которая в настоящее время отмечена угрозой применения силы, Картер отстаивал принцип, согласно которому конфликты, насколько это возможно, должны решаться посредством посредничества и международного сотрудничества, основанного на международном праве, уважении прав человека и экономическом развитии», - признал тогда Норвежский Нобелевский комитет.

Тысячи волонтеров Habitat for Humanities, неправительственной организации, с которой Картеры буквально строят дома уже 35 лет, за пять дней работы построили 30 домов в Сент-Поле, штат Миннесота, чтобы отпраздновать день рождения бывшего президента.

«Он сделал больше в годы после своего президентства, чем кто-либо другой. Он не ищет внимания. Он хочет изменить мир. Он старается жить жизнью христианина, настоящего христианина, который заботится о бедных, бездомных и детях», - прокомментировала Кассандра Ньюби-Александр, историк президентов в Государственном университете Норфолка, в интервью Politico.