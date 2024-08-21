Сомали: теракт смертника в Могадишо, по меньшей мере 10 погибших в результате нападения "Аш-Шабаб"

По меньшей мере десять человек погибли в результате теракта в столице Сомали Могадишо, совершенного террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Среди жертв двое мирных жителей и семеро сотрудников сил безопасности. В число погибших, по данным полиции, входит и террорист-смертник, приведенный в действие взрывное устройство рядом с контрольно-пропускным пунктом. По сообщениям сомалийской полиции, вскоре после этого в том же районе было предотвращено еще одно нападение, где был обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой.