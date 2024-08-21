Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Mercoledì 21 Agosto 2024
Aggiornato: 14:21
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Сомали: теракт смертника в Могадишо, по меньшей мере 10 погибших в результате нападения "Аш-Шабаб"

21 agosto 2024 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

По меньшей мере десять человек погибли в результате теракта в столице Сомали Могадишо, совершенного террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Среди жертв двое мирных жителей и семеро сотрудников сил безопасности. В число погибших, по данным полиции, входит и террорист-смертник, приведенный в действие взрывное устройство рядом с контрольно-пропускным пунктом. По сообщениям сомалийской полиции, вскоре после этого в том же районе было предотвращено еще одно нападение, где был обнаружен автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacco Al Shabaab kamikaze a Mogadiscio attentatore suicida Mogadiscio
Vedi anche
News to go
Naufragio Palermo, proseguono ricerche dispersi: ultime news
News to go
Transizione digitale, imprese a caccia di personale specializzato
News to go
Biden passa il testimone a Harris: "Sarà grande presidente"
News to go
Affonda barca a vela, un morto e 6 dispersi
News to go
Vacanze, con 10 miliardi cibo è prima voce spesa turistica
News to go
Gaza e negoziati, proposta ponte per tregua: ottimismo dei mediatori
News to go
Maltempo Italia, rischio grandinate e nubifragi al nord
News to go
Vaiolo delle scimmie, ultime news
News to go
Arriva in Italia il nuovo digitale terrestre
News to go
Gaza, governo Italia presenta progetto umanitario per ricostruzione
News to go
Banche dati, i controlli delle forze dell'ordine sulle aziende
News to go
Allarme mari e laghi italiani inquinati


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza