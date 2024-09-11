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Великобритания: въездные визы с оплатой в размере 10 фунтов стерлингов для граждан ЕС

11 settembre 2024 | 14.15
Redazione Adnkronos
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Европейским путешественникам, посещающим Соединенное Королевство без визы, вскоре придется платить сбор в размере 10 фунтов стерлингов за освобождение от визы: на практике, в соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу в течение следующего года, система электронного разрешения на поездку (ETA) Соединенного Королевства, впервые введенная для граждан Катара, будет расширена и будет включать путешественников из всех других стран, включая граждан Европейского Союза.

Согласно планам, объявленным министром внутренних дел Великобритании Иветт Купер, невозмещаемый сбор будет применяться ко всем посетителям Соединенного Королевства, включая младенцев и детей, не имеющих визы или вида на жительство, для работы или учебы. В настоящее время граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов должны получить ETA перед въездом в Соединенное Королевство. В ноябре программа будет распространена на большинство других граждан, включая граждан США, но исключая европейцев. К следующей весне программа будет снова расширена и будет включать граждан европейских стран.

«После полного внедрения программа ETA восполнит существующий пробел в предварительных разрешениях и будет означать, что у нас будет полное представление о том, кто приезжает в Соединенное Королевство», — добавила она в своем заявлении.

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cittadini Ue passeggero viaggiatore cittadini dell'Unione Europea
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