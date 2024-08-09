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Мо: обострение между проиранскими силами и курдами в Сирии, "11 погибших, в том числе 6 детей, это бойня"

09 agosto 2024 | 14.52
Redazione Adnkronos
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По меньшей мере 11 человек погибли в результате нападений проиранских ополченцев на востоке Сирии. Об этом сообщают Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека и курдские источники. По данным Центра, базирующегося в Великобритании и располагающего сетью информаторов в арабской стране, шесть детей погибли в результате обстрела населенного пункта Дахла в провинции Дейр-эз-Зор. Еще пять человек получили ранения, и, по словам представителей Центра, число жертв может возрасти. Сирийские демократические силы (SDF, в которых доминируют курды) заявили о "резне", совершенной на рассвете, в результате которой пострадали жилые дома мирных жителей.

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