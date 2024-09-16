Мьянма: тайфун Яги, не менее 113 погибших и 320 тысяч перемещенных лиц

В Мьянме по меньшей мере 113 человек погибли в результате тайфуна Яги, обрушившегося на страну. Об этом сообщил представитель военной хунты, находящейся у власти с 2021 года, Зав Мин Тун, пояснив, что по меньшей мере 320 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а 64 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Тайфун Яги унес жизни сотен людей также во Вьетнаме и Таиланде, а на Мьянму обрушился неделю назад.

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что дожди обрушились в основном на столицу страны Нейпьидо, а также на регионы Мандалай, Магвай и Баго, а также на восточные и южные штаты Шан и штаты Мон, Кайя и Кайин.