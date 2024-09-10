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США: Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный после 11 сентября

10 settembre 2024 | 10.57
Redazione Adnkronos
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Президент США Джо Байден объявил о продлении еще на один год режима чрезвычайного положения в стране в связи с терроризмом, объявленного после терактов 11 сентября 2001 года, учитывая сохраняющуюся террористическую угрозу. Решение доведено до сведения Конгресса.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 года, и полномочия, принятые для реагирования на эту чрезвычайную ситуацию, должны оставаться в силе после 14 сентября 2024 года. Поэтому я продлеваю чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 года в связи с сохраняющейся террористической угрозой, еще на один год", — говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

Теракты "Аль-Каиды" - которая направила 4 самолета на башни-близнецы и Пентагон. Один из четырех самолетов, направлявшийся, вероятно, в Капитолий или Белый дом, разбился в Пенсильвании после бунта пассажиров.

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presidente degli Stati Uniti minacce terroristiche proroga proroga di un anno
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