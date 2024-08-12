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Мо: Иран, вице-президент Зариф уходит в отставку через 11 дней

12 agosto 2024 | 12.35
Redazione Adnkronos
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Всего через 11 дней после назначения уходит в отставку вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф. «Я не удовлетворен своей работой и сожалею, что не смог оправдать ожиданий и должным образом реализовать мнения экспертов комитетов или выполнить обещания, данные в отношении вовлечения женщин, молодежи и этнических групп», — заявил политик в X, намекнув, что причиной его решения стал отбор министров в новый кабинет Пезешкиана. Затем Зариф объявил о своем намерении вернуться к своей университетской деятельности.

Назначенный вице-президентом по стратегическим вопросам и главой директивного совета, отвечающего за отбор кандидатов на различные министерские и ведомственные должности, Зариф дал понять, что по крайней мере семь из 19 назначенных министров не соответствовали его первоначальному выбору, предположив, что окончательные решения по назначениям министров не соответствуют рекомендациям Совета. 19 кандидатов в министры, представленные в парламент вчера, будут заслушаны соответствующими парламентскими комиссиями до вотума доверия, запланированного на 17 августа.

Отставка Зарифа — второй кризис для Пезешкиана с момента его вступления в должность в конце июля, после убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране. Правая рука Пезешкиана во время президентской избирательной кампании, благодаря своей популярности Зариф сыграл ключевую роль в его победе. Министр иностранных дел с 2013 по 2021 год, подписавший ядерную сделку с Ираном в 2015 году, Зариф также был одной из ключевых фигур для Пезешкиана в реализации его новой линии внешней политики.

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