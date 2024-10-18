КНДР: разведка Сеула, «Пхеньян готов отправить 12 000 солдат в Украину»

Северная Корея решила направить 12 000 военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной. Об этом сообщила южнокорейская разведка, пояснив, что Пхеньян уже начал «перемещение своих войск».

«Известно, что Северная Корея недавно решила направить на войну в Украину в общей сложности 12 000 военнослужащих, в том числе четыре бригады сил специального назначения», — заявила Национальная разведывательная служба Сеула. Речь идет о первом крупномасштабном развертывании северокорейских сухопутных войск. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.