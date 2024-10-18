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КНДР: разведка Сеула, «Пхеньян готов отправить 12 000 солдат в Украину»

18 ottobre 2024 | 15.37
Redazione Adnkronos
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Северная Корея решила направить 12 000 военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной. Об этом сообщила южнокорейская разведка, пояснив, что Пхеньян уже начал «перемещение своих войск».

«Известно, что Северная Корея недавно решила направить на войну в Украину в общей сложности 12 000 военнослужащих, в том числе четыре бригады сил специального назначения», — заявила Национальная разведывательная служба Сеула. Речь идет о первом крупномасштабном развертывании северокорейских сухопутных войск. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

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intelligence Seul soldati di Pyongyang National Intelligence Service di Seul Corea del Nord
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