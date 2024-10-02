Россия: расходы на оборону продолжают расти, но у Путина осталось не более 12-18 месяцев, чтобы продолжать войну/Adnkronos

У Владимира Путина будут ресурсы, достаточные для продолжения войны в Украине, как он это делал до сих пор, только в течение следующих 12-18 месяцев, в то время как военный сектор начал стратегическую реструктуризацию, которая продлится 8-10 лет и потребует значительного финансирования, хотя и не обязательно на уровне следующего года, когда ожидаются расходы на оборону в размере более шести процентов от валового внутреннего продукта, с дальнейшим увеличением по сравнению с рекордным уровнем 2024 года, без ущерба для бюджета.

На днях правительство представило в Думу проект прогноза бюджета на 2025 год и на 2025-2027 годы. И из этих мер можно предвидеть планы Москвы и возможные точки разлома, как это сделали экономисты Александра Прокопенко, бывший советник Центрального банка России и научный сотрудник Высшей школы экономики Москвы, а ныне научный сотрудник Центра Карнеги по России и Евразии, и Александр Коляндр, бывший вице-президент Credit Suisse и аналитик Cepa, в подкасте, подготовленном Центром Карнеги по России и Евразии.

Военные расходы в настоящее время считаются основным двигателем экономического роста, о чем свидетельствуют показатели, но так будет и в будущем. Это тезис многих, в том числе министра обороны Белоусова. Но есть и другие голоса, выступающие за перебалансировку экономики, лишенные в настоящее время политической силы промышленного лобби, например, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, которые указывают на хрупкость этой модели в средне- и долгосрочной перспективе. Кремль игнорирует их опасения, исходя из идеи решать проблемы по мере их поступления.

Но внутренний спрос на оборону не бесконечен, и можно даже подсчитать, когда он иссякнет. Перспективы экспорта также неблагоприятны, учитывая санкции. Таким образом, через 5-7 лет страна может столкнуться с очередным экономическим потрясением, считает Прокопенко. Но нужно учитывать одну вещь: окончание войны против Украины не означает для России прекращения значительных военных расходов.

Как только окно «нормальности этой войны» закроется, Путину «будет все труднее», и это уже видно из этих проектов бюджетов, поддерживать статус-кво, то есть продолжать управлять тремя переменными экономики, затронутыми конфликтом в Украине: расходами на социальное обеспечение, которые уже в следующем году сократятся, хотя и не до уровня конца 1980-х - начала 1990-х годов, финансированием оборонных предприятий и макроэкономической стабильностью.

Таким образом, военный бюджет увеличится и в 2025 году, как в номинальном выражении, так и в процентном отношении к валовому внутреннему продукту, при этом счета будут в порядке. Потому что в ближайшие год-два потребуются новые солдаты, оружие взамен израсходованного на фронте, системы ПВО и электроники для защиты гражданских предприятий.

Российское правительство сейчас может тратить больше на войну, потому что уверено, что может рассчитывать на увеличение доходов в следующем году. Поток доходов, не связанных с продажей газа и нефти, увеличится на 73 процента в следующем году. Профицит будет обеспечен за счет повышения налогов для предприятий и физических лиц, принятого в этом году и вступающего в силу в 2025 году, за счет увеличения НДС, обусловленного экономическим ростом, и за счет сокращения остальных государственных расходов, не связанных с военными. Профицит будет полностью поглощен ростом расходов на оборону: остальные статьи государственных расходов сократятся. Эта тенденция уже наблюдается в России, где прекратилось строительство новых дорог и мостов.

Оборонительный сектор работает на пределе своих возможностей, чтобы удовлетворить потребности войны. Но уже в начале этого года он достиг своего предела. Поэтому необходима реструктуризация, чтобы увеличить производственные мощности, которые не могут финансироваться иначе, как за счет государственных средств.

Объясняя экономический рост, следует напомнить, как это делает Коляндр, что традиционно страны с большой численностью населения, находящиеся в состоянии войны, наблюдают рост своей экономики, по крайней мере, в начале и до середины конфликта. К числу непредвиденных факторов, снизивших эффективность санкций и способствовавших экономическому росту, относится также блокирование капитала в России, который до февраля 2022 года обильно тек на Запад, где использовался для покупки долларов, акций, предметов роскоши.

Кроме того, Путина и его счета спасла глобализация экономики, которую российский президент критикует политически, но которая позволяет Москве обходить санкции. Россия продает нефть и газ странам, не входящим в союз и не поддерживающим экономические ограничения против Москвы, что было бы невозможно в 1970-е годы. Теперь Россия может продавать свою нефть и покупать микрочипы в других странах, кроме Запада.

К числу факторов, которые, напротив, предвещают грядущий кризис, относится рынок труда, который максимально расширился. При уровне безработицы 2,4, а может быть, и 2,3 процента, невозможно увеличить производственные мощности военно-промышленного комплекса. Отчасти поэтому весьма эффективной мерой по усилению политики стран, поддерживающих Украину, могло бы стать содействие «вербовке» российских специалистов в области ИТ, технологий, науки, независимо от их политической позиции, а также содействие возобновлению бегства капитала из России.