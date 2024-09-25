США: у Харрис преимущество в 12 пунктов среди избирателей младше 35 лет

Камала Харрис лидирует с преимуществом в 12 пунктов среди избирателей младше 35 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN, согласно которым вице-президент набирает 52% против 40% у Дональда Трампа в этой возрастной группе избирателей, имеющей решающее значение для победы демократов.

Положительный результат для Харрис, которой, однако, еще предстоит поработать, чтобы достичь тех 21 пункта преимущества, которые Джо Байден в конечном итоге получил среди самых молодых избирателей в 2020 году. Следует отметить, что преимущество Харрис еще больше возрастает среди самых молодых избирательниц, достигая 15 пунктов.