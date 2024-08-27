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Венесуэла: во время репрессий Мадуро были арестованы 120 несовершеннолетних, 100 все еще находятся в тюрьме

27 agosto 2024 | 15.19
Redazione Adnkronos
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Во время репрессий, развязанных венесуэльским режимом против протестов оппозиции после того, как Николас Мадуро объявил себя победителем президентских выборов 28 июля, были арестованы 120 несовершеннолетних, 100 из которых остаются в тюрьме. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на несколько правозащитных организаций, напоминая, что за последний месяц более 1600 человек были арестованы во время протестов или ночью в своих домах, во многих случаях без каких-либо ордеров на арест.

"Силы безопасности задерживают людей со скоростью, невиданной в новейшей истории Венесуэлы, даже во время жестоких репрессий 2014 и 2017 годов, это настоящая охота на всех, кто осмеливается критиковать правительство", - сказала Хуанита Гобертус, глава отделения Human Rights Watch по Северной и Южной Америке. По словам адвокатов арестованных несовершеннолетних, им предъявлены обвинения в терроризме.

Латиноамериканские страны, Соединенные Штаты, ЕС и другие западные страны продолжают, даже после того, как на прошлой неделе Верховный суд Венесуэлы ратифицировал победу Мадуро, просить Каракас опубликовать полные списки избирателей и провести независимую проверку. Анализ чеков избирательных машин, собранных оппозицией, проведенный Post, показывает, что соперник Мадуро Эдмундо Гонсалес получил вдвое больше голосов.

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Tag
proteste dell'opposizione ancora in carcere regime venezuelano minore
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