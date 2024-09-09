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Северная Корея: Пхеньян запустил 120 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

09 settembre 2024 | 12.32
Redazione Adnkronos
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Северная Корея запустила более ста воздушных шаров, наполненных мусором, в сторону Южной Кореи пятый день подряд. 40 из них упали в Сеуле и провинции Кёнгидо.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что Пхеньян запустил около 120 воздушных шаров, наполненных бумагой, пластиком и бутылками, внутри которых не было обнаружено никаких опасных веществ, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сеул пообещал отреагировать «решительно» и «спокойно», что может выразиться в трансляции пропаганды на границе с Северной Кореей через громкоговорители, как это было в последние недели.

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