Северная Корея: Пхеньян запустил 120 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

Северная Корея запустила более ста воздушных шаров, наполненных мусором, в сторону Южной Кореи пятый день подряд. 40 из них упали в Сеуле и провинции Кёнгидо.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что Пхеньян запустил около 120 воздушных шаров, наполненных бумагой, пластиком и бутылками, внутри которых не было обнаружено никаких опасных веществ, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сеул пообещал отреагировать «решительно» и «спокойно», что может выразиться в трансляции пропаганды на границе с Северной Кореей через громкоговорители, как это было в последние недели.