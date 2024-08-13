Венесуэла: ООН сообщает о 1260 арестованных, в том числе более 100 несовершеннолетних, 23 погибших

По меньшей мере 1260 человек были арестованы, в том числе более ста несовершеннолетних, - таков баланс нарушений, о которых сообщил Совет ООН по правам человека, зарегистрированных независимой международной миссией по установлению фактов в стране. Приведенные цифры относятся к периоду с 28 июля по 8 августа, в течение которого было зарегистрировано 23 случая смерти.

"В течение нескольких недель после выборов уличные протесты и критика в социальных сетях пресекались властями с жестокостью, что привело к атмосфере всеобщего страха", - говорится в заявлении Совета, в котором говорится о "произвольных" задержаниях и, среди прочего, о родителях, которым не разрешили присутствовать на судебных процессах над их детьми.

Из 23 человек, которые, по данным ООН, погибли в связи с протестами, 18 были моложе 30 лет. Большинство из них были убиты выстрелами из огнестрельного оружия.