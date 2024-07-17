Экстремальная жара в Италии, сегодня красный уровень в 12 городах: максимальная тревога

Завтра количество столиц, мониторируемых министерством и затронутых сильной жарой, увеличится до 13. С высокими температурами на 25% больше пациентов в отделениях неотложной помощи

Еще один жаркий день в Италии, с севера по юг пораженный волной сильной жары. Сегодня, вторник, 16 июля, тревога максимальная в 12 городах, отмеченных красным уровнем (уровень 3, максимальный) в бюллетене по волнам жары министерства здравоохранения.

Из 27 столиц, мониторируемых министерством, сегодня также красным уровнем отмечены Анкона, Болонья, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Перуджа, Пескара, Риети, Рим, Триест и Витербо. К списку на завтрашний день добавится также Палермо. Среда, 17 июля, станет самым жарким днем этой первой половины недели.

Уровень 3 тревоги, как напоминает министерство здравоохранения, указывает на "условия чрезвычайной ситуации (волна жары) с возможными негативными последствиями для здоровья здоровых и активных людей, и не только для групп риска, таких как пожилые люди, очень маленькие дети и люди, страдающие хроническими заболеваниями". Эти, более уязвимые группы, вместо этого попадают под уровень тревоги 2, оранжевый уровень, который сегодня помечает Палермо вместе с Турином и Больцано.

С сильной жарой на 25% больше пациентов в отделениях неотложной помощи

Тем временем увеличивается поток пациентов в отделения неотложной помощи из-за недомоганий, вызванных жарой. "По сравнению с обычным мы имеем по крайней мере на 20-25% больше пациентов". Из-за тепловых ударов, обезвоживания, коллапсов сердечно-сосудистой системы, особенно "для пожилых пациентов и пациентов с несколькими заболеваниями". Об этом сообщает в эти дни повышенных температур Пьерино Ди Сильверио, национальный секретарь профсоюза врачей больниц Anaao Assomed.

"Каждый год жара приводит к увеличению посещений отделений неотложной помощи, это не новость. Поэтому мы, как всегда, кроме того, что даем советы и рекомендации по защите - как пить, избегать выхода на улицу в жаркие часы и все остальное - всегда надеемся, что будет разработан план для чрезвычайных ситуаций на уровне министерства, через который должно быть усилено персонал в отделениях неотложной помощи, где спрос 'взрывается'".

Точно так же "следует укрепить местную медицину, организовав пункты первой помощи, территориальные учреждения, способные предоставить немедленный ответ и служить фильтром для отделений неотложной помощи. К сожалению, даже на местном уровне недостаток врачей драматичен".