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Тунис: кандидат в президенты Заммель приговорен к 12 годам тюрьмы

01 ottobre 2024 | 13.59
Redazione Adnkronos
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Аячи Заммель, один из трех допущенных кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 6 октября в Тунисе, был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Об этом заявил его адвокат Абдессатара Мессауди, пояснив, что Заммель был признан виновным по четырем пунктам обвинения судом Туниса.

Приговор подтвердил представитель суда первой инстанции Туниса Сами Семадхи в интервью Mosaique Fm, пояснив, что Заммелю были назначены четыре срока по три года лишения свободы каждый за «подделку» подписей в поддержку его кандидатуры, которые, согласно закону, должны быть представлены для участия в президентских выборах.

Мессауди заявил Mosaique Fm, что он будет использовать все законные средства, включая международное правосудие, для защиты Заммеля. Помимо него, двумя другими кандидатами на пост президента Туниса являются нынешний президент Каис Саид и Зухейр Магзауи.

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