Иран: блогер 'исправил' твит Хаменеи, добавив точку, и был приговорен к 12 годам тюрьмы

Хоссейн Шанбехзаде, иранский блогер и активист, уже давно находящийся в поле зрения судебных органов Исламской Республики, был приговорен к 12 годам тюремного заключения за то, что, среди прочего, исправил пост в социальной сети X Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и за предполагаемую пропаганду в пользу Израиля. Об этом сообщили оппозиционный телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, и Shargh News.

По данным телеканала, Шанбехзаде ответил точкой на твит, в котором Хаменеи позировал с волейбольной командой, и в котором отсутствовал этот знак препинания. Ответ получил больше "лайков", чем оригинальный пост Верховного лидера, но активист был арестован несколькими неделями позже в Ардебиле. Иранские судебные власти тогда сообщили, что был задержан "агент Моссада".

Амир Райсиан, адвокат Шанбехзаде, сообщил Shargh News, что его подзащитный был приговорен к пяти годам тюремного заключения за пропаганду в пользу Израиля, четырем годам за "оскорбление исламских святынь", двум годам за "распространение лжи" и еще одному году за пропаганду против Исламской Республики. Активист также должен будет выплатить штраф в размере 50 миллионов томанов.

По словам адвоката, Шанбехзаде намерен обжаловать приговор, в частности обвинение в пропаганде в пользу Израиля, которое, по его словам, "не имеет под собой конкретных оснований". Райсиан добавил, что это обвинение основано на личных чатах писателя, а не на публичных сообщениях. Затем адвокат обнародовал некоторые из доказательств, приведенных против Шанбехзаде. Среди них - поддержка политзаключенных, поддержка отмены обязательного ношения хиджаба, твит "нет казням" и выражение радости по поводу смерти в мае тогдашнего президента Эбрахима Раиси.