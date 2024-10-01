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США: ураган «Хелен», не менее 130 погибших и около 600 пропавших без вести

01 ottobre 2024 | 09.06
Redazione Adnkronos
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Число погибших в результате урагана «Хелен», обрушившегося на Соединенные Штаты, возросло до 130 человек, около 600 человек числятся пропавшими без вести в Ашвилле, штат Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал CNN. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл, «имеющиеся у нас данные говорят о том, что число погибших может достигать 600 человек. Но у нас нет никакого подтверждения. Мы знаем, что 600 человек пропали без вести или числятся пропавшими без вести, и работа продолжается». В ходе пресс-конференции Шервуд-Рэндалл пояснила, что, «к сожалению, возможно увеличение числа погибших.

Больше всего от урагана пострадали Северная Каролина (56 погибших) и Южная Каролина (30 погибших), в Джорджии зарегистрировано 25 погибших. Далее следуют Флорида (11 погибших), Теннесси (шесть) и Вирджиния (два).

Как объявил накануне президент США Джо Байден после разговора с губернатором штата Роем Купером, завтра он отправится в Северную Каролину.

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Carolina del Nord uragano Helene sicurezza nazionale della Casa Bianca bilancio dell'uragano uragano
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