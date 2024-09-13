США: судьи оставили в силе смертный приговор, в Южной Каролине первая казнь за 13 лет

Верховный суд Южной Каролины отказался отменить смертный приговор Фредди Оуэнсу, которому 20 сентября будет сделана смертельная инъекция в исправительном учреждении Брод-Ривер в Колумбии. Это будет первая смертная казнь в штате за 13 лет, последняя была совершена в мае 2011 года.

Как сообщает NBC, судьи единогласно отклонили два ходатайства адвокатов защиты, которые утверждали, что суду следует оценить новую информацию по делу, которая позволит приговорить Оуэнса к пожизненному заключению. Но судьи постановили, что "исключительных обстоятельств", необходимых для удовлетворения еще одной апелляции подсудимого, нет.

46-летний Оуэнс был приговорен к смертной казни за убийство продавщицы минимаркета Ирен Грейвс в Гринвилле в 1997 году. Сообщник Стивен Голден показал, что Оуэнс выстрелил Грейвс в голову, потому что не мог открыть сейф. На видео с камер наблюдения нечетко видна динамика стрельбы, а оружие так и не было найдено.