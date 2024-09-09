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глава МИД Турции на встрече Лиги арабских государств впервые за 13 лет

09 settembre 2024 | 16.37
Redazione Adnkronos
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Завтра, впервые за 13 лет, министр иностранных дел Турции примет участие во встрече своих коллег из Лиги арабских государств в Каире, в центре внимания которой будет война в секторе Газа. Об этом сообщает сайт Middle East Eye, напоминая о враждебности многих арабских стран по отношению к Анкаре, подозреваемой во времена так называемой «арабской весны» в поддержке антиправительственных исламистских сил, в частности «Братьев-мусульман».

Все арабские страны должны были дать согласие на участие главы МИД Турции Хакана Фидана в завтрашней встрече, включая Сирию, некоторые районы которой - на севере - оккупированы турецкими войсками, которые, кроме того, поддерживают и повстанческие группировки.

Новость об участии Фидана последовала за официальным визитом в Турцию на прошлой неделе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, первым для египетского лидера за 12 лет.

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Tag
sito Middle East Eye guerra nella Striscia di Gaza. Il Cairo Medio Oriente
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