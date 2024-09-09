глава МИД Турции на встрече Лиги арабских государств впервые за 13 лет

Завтра, впервые за 13 лет, министр иностранных дел Турции примет участие во встрече своих коллег из Лиги арабских государств в Каире, в центре внимания которой будет война в секторе Газа. Об этом сообщает сайт Middle East Eye, напоминая о враждебности многих арабских стран по отношению к Анкаре, подозреваемой во времена так называемой «арабской весны» в поддержке антиправительственных исламистских сил, в частности «Братьев-мусульман».

Все арабские страны должны были дать согласие на участие главы МИД Турции Хакана Фидана в завтрашней встрече, включая Сирию, некоторые районы которой - на севере - оккупированы турецкими войсками, которые, кроме того, поддерживают и повстанческие группировки.

Новость об участии Фидана последовала за официальным визитом в Турцию на прошлой неделе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, первым для египетского лидера за 12 лет.