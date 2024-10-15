Тайвань: обнаружено 153 китайских истребителя, Токио «обеспокоен» маневрами Пекина

Новый день напряженности в небе над Тайванем. Министерство обороны Тайбэя заявило, что обнаружило в общей сложности 153 китайских истребителя вокруг острова после завершения учений Пекина. Военные самолеты были обнаружены в течение 25 часов до шести часов утра по местному времени.

Китайские учения, которые Тайвань назвал «провокационными и иррациональными», были осуждены Японией, которая выразила «обеспокоенность» и перехватила несколько истребителей вблизи южного острова Йонагуни. «Правительство внимательно следит за активностью и передало озабоченность Японии китайской стороне», — заявил заместитель главы кабинета министров Кадзухико Аоки.