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Тайвань: обнаружено 153 китайских истребителя, Токио «обеспокоен» маневрами Пекина

15 ottobre 2024 | 08.51
Redazione Adnkronos
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Новый день напряженности в небе над Тайванем. Министерство обороны Тайбэя заявило, что обнаружило в общей сложности 153 китайских истребителя вокруг острова после завершения учений Пекина. Военные самолеты были обнаружены в течение 25 часов до шести часов утра по местному времени.

Китайские учения, которые Тайвань назвал «провокационными и иррациональными», были осуждены Японией, которая выразила «обеспокоенность» и перехватила несколько истребителей вблизи южного острова Йонагуни. «Правительство внимательно следит за активностью и передало озабоченность Японии китайской стороне», — заявил заместитель главы кабинета министров Кадзухико Аоки.

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Tag
ministero della difesa di Taipei manovre Pechino cieli di Taiwan aereo militare
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