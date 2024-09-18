США: подозрительные посылки с порошком отправлены в избирательные комиссии 16 штатов

ФБР начало расследование по факту отправки посылок с подозрительным белым порошком в избирательные комиссии по меньшей мере в 16 штатах. Как сообщает Abcnews, посылки поступили на этой неделе в избирательные комиссии Нью-Йорка, Теннесси, Вайоминга, Кентукки, Оклахомы, Айовы, Небраски, Миссури, Канзаса, Индианы, Массачусетса и Колорадо, что вызвало тревогу, а в некоторых случаях и эвакуацию помещений. В других штатах, включая Аризону, Джорджию, Коннектикут и Мэриленд, посылки были перехвачены следователями до того, как они попали в избирательные комиссии.

Ни в одном случае порошок не оказался опасным, в одном случае это была мука, сообщили источники, знакомые с ходом расследования, которое ФБР ведет совместно с инспекцией Почтовой службы США. Некоторые из посылок были отправлены от имени так называемой "Армии США по уничтожению предателей", сообщает американская телекомпания.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда посылки с подозрительным порошком отправляются в избирательные комиссии: в ноябре прошлого года они поступили в офисы в 5 штатах, и ФБР обнаружило фентанил в четырех посылках. Сотрудники избирательных комиссий многих штатов прошли обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации с опасными материалами, отправляемыми по почте. Ассоциация государственных секретарей, которые на уровне штатов отвечают за избирательный процесс, призвала положить конец "угрозам и запугиванию избирательных чиновников: это должно прекратиться, и точка, в нашей демократии нет места политическому насилию, угрозам и запугиванию любого рода".