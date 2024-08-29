в результате наступления Израиля на Западном берегу погибли 17 палестинцев

Число палестинцев, погибших на Западном берегу с тех пор, как вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабное наступление, возросло как минимум до 17. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa, по данным которого восемь человек были убиты в Дженине, четверо - в Тубасе и пятеро - в Тулькарме.

Wafa уточняет, что среди погибших четверо мужчин, убитых в лагере беженцев Тулькарм, и 62-летний мужчина, в которого снайпер выстрелил, когда тот находился в своем доме в лагере беженцев Hyp Шамс.