Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 29 Agosto 2024
Aggiornato: 15:17
10 ultim'ora BREAKING NEWS

?

в результате наступления Израиля на Западном берегу погибли 17 палестинцев

29 agosto 2024 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Число палестинцев, погибших на Западном берегу с тех пор, как вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабное наступление, возросло как минимум до 17. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa, по данным которого восемь человек были убиты в Дженине, четверо - в Тубасе и пятеро - в Тулькарме.

Wafa уточняет, что среди погибших четверо мужчин, убитых в лагере беженцев Тулькарм, и 62-летний мужчина, в которого снайпер выстрелил, когда тот находился в своем доме в лагере беженцев Hyp Шамс.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
offensiva Israele numero dei palestinesi agenzia palestinese palestinese
Vedi anche
News to go
Frana nel casertano, continuano le ricerche di madre e figlio
News to go
Blue Economy, Italia sempre più leader globale con oltre 7.500 km di costa
News to go
Caldo, Roma e Latina oggi da bollino rosso
News to go
Ius scholae, Tajani: "Governo non corre rischi"
News to go
Naufragio Bayesian, comandante indagato
News to go
Carta dedicata a te, tutte le info
News to go
Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista
News to go
La Grande Barriera Corallina rischia di scomparire
News to go
In Europa morti per caldo potrebbero triplicare entro 2100
News to go
Bonus studenti fuori sede, prevista un’agevolazione
News to go
Legge Bossi-Fini, Lollobrigida: "Va modificata"
Naufragio Palermo, il pm: "Solo dopo analisi relitto capiremo cosa è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza