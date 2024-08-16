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Индия: Кашмир, 18 сентября выборы, впервые за 10 лет и с момента отмены автономии

16 agosto 2024 | 16.14
Redazione Adnkronos
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Джамму и Кашмир идут на выборы. Индия объявила о планах проведения местных выборов, которые наблюдатели считают крайне важными, начиная с 18 сентября. Это первые выборы с 2014 года, первые с тех пор, как индийское правительство премьер-министра Нарендры Моди в августе 2019 года решило отменить автономию Джамму и Кашмира.

Выборы пройдут в три этапа в 90 избирательных округах и завершатся 1 октября после первого тура 18 сентября и второго тура 25 сентября. По официальным данным, около 8,7 миллиона человек имеют право голосовать за формирование местной исполнительной власти (с весьма ограниченной автономией).

Объявление было сделано после того, как в декабре прошлого года Верховный суд Индии подтвердил законность решения правительства Моди об отмене особого статуса индийского Кашмира с преимущественно мусульманским населением, об отмене статьи 370 Конституции и постановил провести выборы не позднее 30 сентября.

Аналитики и местные политики, подчеркивает Би-би-си, отмечают, что в Джамму и Кашмире по-прежнему сильна злость на партию БДП (Бхаратия джаната парти) Моди.

Весь регион Кашмира является предметом территориального спора между Индией и Пакистаном, который продолжается с 1947 года. Две страны дважды воевали за Кашмир из трех войн, разразившихся после их возникновения как независимых государств.

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autonomia del Jammu e Kashmir revoca autonomia Jammu e Kashmir India
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