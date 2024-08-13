Турция: арестован 18-летний парень, ранивший ножом 5 человек

18-летний парень был арестован за то, что ранил ножом 5 человек в городе Эскишехир на северо-западе Турции. Трое из пострадавших находятся в реанимации. Об аресте сообщил в X министр внутренних дел Али Ерликая, не предоставив, однако, более подробной информации.

Нападение произошло в понедельник: на видео, снятом самим злоумышленником, видно, как 18-летний парень в маске с черепом, шлеме и жилете с изображением «черного солнца» (символ крайне правых) бежит с ножом в руках на толпу в городском парке.