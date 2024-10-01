Франция: Барнье представляет основные направления работы правительства, ожидается проведение 185 демонстраций

Премьер-министр Франции Мишель Барнье представит сегодня в 15:00, через месяц после своего назначения, приоритеты своего правительства перед 577 депутатами Национального собрания. Его сотрудники подтвердили, что Барнье не будет добиваться вотума доверия, в то время как по всей Франции на сегодня запланировано проведение 185 демонстраций "с целью оказать давление на премьер-министра" в день, когда он представляет свои основные направления работы.

Участники демонстраций, которые выйдут на улицы, потребуют, в частности, отмены пенсионной реформы и повышения заработной платы, как сообщает Bfmtv. Шествия пройдут утром в Гренобле и Реймсе, затем в Орлеане, Марселе, Ренне, Бордо, а с 14:00 - в Париже, Тулузе, Страсбурге, Лилле и Дюнкерке.

Источник в полиции сообщил, что в столице Франции ожидается от пяти до десяти тысяч человек. Демонстрация пройдет между площадью Данфер-Рошро и Бастилией.