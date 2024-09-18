В результате столкновения двух поездов в Праге пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек получили легкие ранения в результате столкновения двух поездов в столице Чехии Праге. Инцидент, причины которого пока не установлены, произошел в районе Либень, между станциями Высочаны и Главни Надражи, центральным вокзалом, как уточнил пресс-секретарь железнодорожной администрации Душан Гавенда. Один из поездов стоял на месте. Пострадавшие доставлены в больницы столицы, подробности об их состоянии пока неизвестны. Движение поездов на пострадавшей линии временно приостановлено.