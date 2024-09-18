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В результате столкновения двух поездов в Праге пострадали 18 человек

18 settembre 2024 | 11.43
Redazione Adnkronos
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По меньшей мере 18 человек получили легкие ранения в результате столкновения двух поездов в столице Чехии Праге. Инцидент, причины которого пока не установлены, произошел в районе Либень, между станциями Высочаны и Главни Надражи, центральным вокзалом, как уточнил пресс-секретарь железнодорожной администрации Душан Гавенда. Один из поездов стоял на месте. Пострадавшие доставлены в больницы столицы, подробности об их состоянии пока неизвестны. Движение поездов на пострадавшей линии временно приостановлено.

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