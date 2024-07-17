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Арена Вероны: празднует Пуччини с новой постановкой Богемы 19 и 27 июля

17 luglio 2024 | 21.22
Redazione Adnkronos
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Не было в Амфитеатре Вероны с 2011 года и теперь возвращается в Арену на два незабываемых вечера, 19 и 27 июля. На 101-м Оперном фестивале дебютирует новая постановка Богемы Джакомо Пуччини, в год столетия со дня смерти автора. Сцены из жизни богемы, роман Мюрже, оживленные в этой опере, рассказывают о мечтах, дружбе, любви, горечи и росте шести молодых обнищавших, повседневные истории, "маленькие" и очень человечные, ставшие великими и незабываемыми благодаря музыке и театральному инстинкту Пуччини, всегда истинному и актуальному. Презентация сегодня для прессы, на которой также вспомнили Уильяма Орланди, скончавшегося на прошлой неделе, сценографа и костюмера мирового уровня, который работал в Вероне на протяжении многих лет и был автором декораций последней веронской постановки Богемы.

Рассказывает зрителям Арены Альфонсо Синьорини, журналист и телеведущий, меломан и увлеченный популяризатор, а также режиссер оперы, находящийся на подъеме, здесь в дебюте в Вероне. Новую постановку Фонда Арены Вероны привносит в сцену опытный Гильермо Нова, автор сценографии, верной эпохе и построенной из прозрачных материалов, чтобы показать публике разные планы действия, иллюстрирующие повседневную жизнь отдельных персонажей, даже до роковых встреч, которые навсегда изменят их жизни. Такой же заботы о деталях уделяется костюмам, координируемым аренской Сильвией Бонетти, с историческими фасонами, отсылающими к Франции между 1860 и 1890 годами, как указано в режиссуре.

Даниэль Орен дирижирует оркестром Фонда Арены и хором, подготовленным Роберто Габбиани, в блестящей и изысканной партитуре Пуччини, идеальном сочетании чувства, юмора и энергии, с некоторыми из самых красивых мелодий и самых известных и любимых арий всех времен. Этот первый сезон для маэстро Орена также совпадает с 40-летием его дебюта в Арене, который состоялся в 1984 году также под знаком Пуччини (с Тоской) и продолжался с любовью примерно на 550 вечерах за дирижерским пультом.

На сцене главные роли исполняют звезды оперы и молодые таланты, дебютирующие в Арене: тенор Витторио Григоло - поэт Родольфо, баритон Лука Микелетти - друг-художник Марчелло, влюбленные соответственно в Мими, которую исполняет армянская сопрано Джулиана Григорян, и в Мусетту, с голосом и телом Элеоноры Беллоччи, обе впервые участвующие в фестивале. Друзья, разделяющие с ними парижскую мансарду, - Александр Виноградов (философ Коллин) и Фабио Превиати (музыкант Шонар); солисты регионального уровня дополняют состав в ролях второго плана, как Николо Чериани (Бенуа), Сальваторе Сальваджо (Альчиндоро) и Риккардо Радос (Парпиньоль). Кроме того, множество мимов и статистов оживят Латинский квартал, также будут задействованы юные исполнители из детского хора A.LI.VE. под управлением Паоло Фацинкани.

"Пуччини настолько велик и любим в мире, что даже не нуждается в празднованиях - заявила Чечилия Гасдиа, суперинтендант Фонда Арены Вероны - но мы воспользовались случаем столетия, чтобы предложить заголовок, отсутствовавший в Арене целых тринадцать лет. Богема - это бессмертный шедевр, дружба и эмоции, которые возникают на сцене, заразительны. Этот специальный проект, представленный на два вечера, - формула, которую мы хотели бы предложить в будущем, чтобы расширить репертуар Арены менее частыми или даже никогда не представленными в Арене операми. Надеюсь, публика будет рада этому составу, полному молодых артистов и дебютантов, и этой постановке, подготовленной с любовью к деталям Альфонсо Синьорини и Даниэлем Ореном".

"Пуччини был настолько точен в своей партитуре, что от нее невозможно уйти - добавил маэстро Даниэль Орен -. В этой опере есть свежесть, интимность, правда. Молодость - это огонь оперы Пуччини, это секрет, который оживляет ее, ощущается в каждой ноте, чувствуется, это то, что делает ее всегда актуальной и близкой к людям всех эпох. Оркестр Арены, все артисты, действительно вкладывают в это очень много любви, это заставит нас взлететь высоко. Я счастлив вернуться сюда и рад снова работать с Альфонсо, который является человеком большой культуры, который любит голоса и уважает автора, написавшего музыку. Это будет великая Богема".

"Богема - это коллективное произведение: главный герой - это жизнь в целом, представленная на сцене сценами ансамбля – заявил режиссер Альфонсо Синьорини, видимо взволнованный. – Пуччини ничего не оставлял на случай и мы решили уважать его, в эпохе сцен и костюмов и в духе этой групповой работы, которая с максимальным усилием и страстью вовлекла каждого человека на сцене и за кулисами. Постановка очень уважает традицию, опера не нуждается в переворотах, тем более Богема: внутри прозрачной структуры живет мир XIX века, созданный с маниакальной тщательностью, с различными сценами жизни в параллели, взятыми из картин дагерротипов и литературных источников эпохи. Актерская игра подмигивает современности, но в полном соответствии с Пуччини и романом Мюрже, на котором основана опера".

Синьорини закончил, поблагодарив Фонд Арены с личным воспоминанием: "Однажды, в Риме, Франко Дзеффирелли признался мне, что скучает по Арене - он только что вернулся оттуда после своей Кармен; я спросил почему, и он ответил, что я не могу понять. Сегодня я понял. Арена - это жизненный опыт. Я нашел здесь мир высокого профессионализма и большой щедрости, и настоящую семью. Это эмоции, которые делают добро сердцу, не всегда их испытываешь. Я глубоко благодарен Фонду Арены, каждому работнику: мы все служим Пуччини".

"В Вероне продолжаются празднования гения Джакомо Пуччини - сказала советник по культуре муниципалитета Вероны Марта Уголини, передавая приветствия от мэра и президента Фонда Арены Дамиано Томмази –. На протяжении месяцев наш город отдает дань уважения композитору, в столетие его смерти, с множеством названий: от Филармоники, с Рондиной и экстраординарным концертом в марте, до первой распроданной Турандот. Мы любопытны узнать эту новую Богему, оперу, в которой Пуччини проникает прямо в сердце, способную говорить с молодежью также благодаря исключительному составу артистов".

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