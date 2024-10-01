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Израиль вторгается в Ливан, последний раз это было в 2006 году/Справка

01 ottobre 2024 | 11.13
Redazione Adnkronos
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В четвертый раз менее чем за 50 лет Израиль ввел войска на территорию Ливана, всегда с одной и той же целью: создать зону безопасности между своими врагами и границей. Первое вторжение, в 1978 году, имело целью отбросить палестинских боевиков и захватить узкую полосу земли вдоль границы с Ливаном, который в то время стал убежищем для около 100 тысяч палестинцев. В 1982 году Израиль вторгся на юг страны кедров, что способствовало возникновению «Хезболлы», основанной с заявленной целью изгнать израильские силы.

В 2006 году началась израильская операция «Летние дожди», также известная как 33-дневная война. Ее спровоцировало нападение боевиков «Хезболлы» на еврейское государство, в ходе которого были похищены два солдата и убиты еще восемь. С 12 июля ЦАХАЛ начал бомбардировки военных объектов «Хезболлы», таких как ракетные установки, а также дорог, портов и аэропорта Бейрута. Десять дней спустя началось наземное наступление с заявленной целью - той же, что и у новой операции - оттеснить «Хезболлу» к северу от реки Литани. Военные действия прекратились 14 августа, когда Израиль, «Хезболла» и ливанское правительство приняли резолюцию 1701 Организации Объединенных Наций.

В ходе боевых действий погибло 1100 ливанцев, включая мирных жителей и боевиков «Хезболлы», 120 солдат Армии обороны Израиля и более 40 израильских мирных жителей. В июле 2008 года, после переговоров при посредничестве ООН, тела похищенных солдат были возвращены Израилю в обмен на пятерых ливанских заключенных и тела еще около 200 человек.

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sud del paese dei cedri Libano Israele nascita di Hezbollah
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