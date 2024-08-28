Буркина-Фасо: 200 погибших в результате теракта, совершенного джихадистами, Гутерриш осуждает

Генеральный секретарь ООН резко осудил массовое убийство, совершенное 24 августа в Буркина-Фасо и взятое на себя Группой поддержки ислама и мусульман (Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, Jnim), связанной с "Аль-Каидой". Антониу Гутерриш выражает "свою солидарность с властями переходного периода в их борьбе с терроризмом и призывает их обеспечить, чтобы виновные в этих гнусных действиях были привлечены к ответственности", - заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Терактом стал район Барсалого на северо-центре Буркина-Фасо, где с 2022 года находится у власти военная хунта. По данным африканских СМИ, погибло около 200 человек, 140 получили ранения. Вчера организация "Помощь страждущей Церкви" сообщила о более чем 150 жертвах, в том числе 22 христианах. Среди погибших, как сообщается, есть женщины, дети и старики.

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о серьезном гуманитарном кризисе в Барсалого, возникшем еще до нападения, совершенного в минувшие выходные. По данным местных властей, в прошлом году в Барсалого проживало не менее 90 000 беженцев, семей, ищущих безопасности из-за ситуации в соседних районах.

Вся провинция Санматенга, где находится Барсалого, сталкивается с катастрофическим голодом (фаза 3 ИСП, острая нехватка продовольствия). А ситуация с безопасностью в близлежащих районах, по данным УКГВ, затрудняет доставку помощи.