на севере Газы началась кампания вакцинации против полиомиелита для 200 тысяч детей

Сегодня на севере Сектора Газа началась кампания по вакцинации последних 200 тысяч палестинских детей, проживающих в анклаве, от полиомиелита. Операция осложнена ограничением доступа, приказами об эвакуации и нехваткой топлива, предупредили представители здравоохранения и гуманитарные работники.

Кампания на севере Газы, части территории, наиболее пострадавшей от 11-месячного военного наступления Израиля против боевиков ХАМАС, последовала за вакцинацией более 446 тысяч палестинских детей в центральной и южной частях Газы в начале этого месяца.