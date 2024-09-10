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на севере Газы началась кампания вакцинации против полиомиелита для 200 тысяч детей

10 settembre 2024 | 15.45
Redazione Adnkronos
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Сегодня на севере Сектора Газа началась кампания по вакцинации последних 200 тысяч палестинских детей, проживающих в анклаве, от полиомиелита. Операция осложнена ограничением доступа, приказами об эвакуации и нехваткой топлива, предупредили представители здравоохранения и гуманитарные работники.

Кампания на севере Газы, части территории, наиболее пострадавшей от 11-месячного военного наступления Израиля против боевиков ХАМАС, последовала за вакцинацией более 446 тысяч палестинских детей в центральной и южной частях Газы в начале этого месяца.

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Tag
nord della Striscia di Gaza carenze di carburante restrizioni di accesso bambino
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