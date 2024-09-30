Непал: почти 200 погибших в результате наводнений и оползней

Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые уже несколько дней обрушиваются на Непал, возросло почти до 200, что подтверждают власти, которые оценивают общее число пострадавших примерно в сто человек. Полиция Непала сообщила, что на сегодняшний день подтверждена гибель 193 человек и ранения 96, из которых 31 человек пропал без вести, поэтому не исключено, что число жертв в ближайшие часы возрастет. Кроме того, по данным газеты The Kathmandu Post, было спасено более 3700 человек.