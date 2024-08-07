Новая Зеландия: обесцвечивание губок в 2022 году стало крупнейшим за всю историю наблюдений

Массовое обесцвечивание более 50 миллионов губок, которое произошло в фиорде Новой Зеландии, стало крупнейшим подобным явлением, когда-либо зарегистрированным в мире, по данным научного сообщества. Согласно исследованию, предполагается, что массовое обесцвечивание 2022 года сократило популяцию почти наполовину. Ведущий автор Джеймс Белл, морской биолог из университета Те Херенга Вака-Виктория в Веллингтоне, заявил, что обесцвечивание произошло во время интенсивной морской жары, длившейся 259 дней, в результате которой температура воды поднялась на 4,4 градуса Цельсия выше средней.

Явление обесцвечивания произошло на протяжении тысячи километров на западном побережье Южного острова Новой Зеландии и привело к тому, что чашевидные губки Cymbastella lamellata изменили свой обычный шоколадно-коричневый цвет на ярко-белый. «Это было не только крупнейшее из когда-либо наблюдавшихся явлений обесцвечивания губок в мире, но и крупнейшим из когда-либо зарегистрированных случаев гибели губок», — сказал Белл. Более 90% губок обесцветились, но некоторые восстановились, демонстрируя, что они могут быть способны адаптироваться к тепловому стрессу.

«Мы обнаружили изменения в микробных сообществах, в которых обитают эти губки, — крошечных существах, с которыми у них симбиотические отношения. Изменения, которые мы наблюдали, свидетельствуют о том, что губки демонстрируют быструю эволюционную реакцию на потепление воды, пытаясь выжить», — сказал Белл. «Это дает нам основания для оптимизма в отношении того, что губки могут адаптироваться к потеплению воды. Однако нам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы проверить это и отследить, как более частые и интенсивные морские тепловые волны могут повлиять на этот жизненно важный вид» для экосистемы.