Иран: казнь казнена публично, первая в 2024 году

В Иране была совершена редкая публичная казнь, первая из известных в этом году. По данным сайта иранской судебной власти, сегодня утром в Шахруде, провинция Семнан на севере Ирана, был казнен мужчина, обвиняемый в убийстве адвоката, которое произошло два года назад.

Официальное информационное агентство Irna сообщило, что казненному было 20 лет, и он признался в том, что нанял преступную группировку для убийства адвоката. Irna не сообщило никаких других подробностей, за исключением того, что смертный приговор был приведен в исполнение на основании закона возмездия.

По данным Iran Human Rights, неправительственной организации, борющейся со смертной казнью в Иране, казненного звали Амир Реза Аджам Акрами, и он находился в камере смертников около года.

"Публичное повешение - это бесчеловечный и жестокий акт, - прокомментировал директор Ihr Махмуд Амири-Могхаддам. - Международное сообщество должно осудить это варварское наказание самым решительным образом. Мы станем свидетелями новых публичных казней, если международное сообщество не продемонстрирует должной реакции".

Публичные казни в Иране довольно редки. Большинство смертных приговоров приводится в исполнение в тюрьмах через повешение.