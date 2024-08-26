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Lunedì 26 Agosto 2024
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Иран: казнь казнена публично, первая в 2024 году

26 agosto 2024 | 15.24
Redazione Adnkronos
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В Иране была совершена редкая публичная казнь, первая из известных в этом году. По данным сайта иранской судебной власти, сегодня утром в Шахруде, провинция Семнан на севере Ирана, был казнен мужчина, обвиняемый в убийстве адвоката, которое произошло два года назад.

Официальное информационное агентство Irna сообщило, что казненному было 20 лет, и он признался в том, что нанял преступную группировку для убийства адвоката. Irna не сообщило никаких других подробностей, за исключением того, что смертный приговор был приведен в исполнение на основании закона возмездия.

По данным Iran Human Rights, неправительственной организации, борющейся со смертной казнью в Иране, казненного звали Амир Реза Аджам Акрами, и он находился в камере смертников около года.

"Публичное повешение - это бесчеловечный и жестокий акт, - прокомментировал директор Ihr Махмуд Амири-Могхаддам. - Международное сообщество должно осудить это варварское наказание самым решительным образом. Мы станем свидетелями новых публичных казней, если международное сообщество не продемонстрирует должной реакции".

Публичные казни в Иране довольно редки. Большинство смертных приговоров приводится в исполнение в тюрьмах через повешение.

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Tag
omicidio di un avvocato provincia settentrionale di Semnan rara esecuzione Iran
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