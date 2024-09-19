Германия: в воскресенье выборы в Бранденбурге, партии начинают борьбу за федеральные выборы 2025 года

Канцлер Германии Олаф Шольц не сможет присутствовать в воскресенье, когда на экранах в офисах Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине появятся первые экзит-поллы по итогам региональных выборов в Бранденбурге. Шольц будет находиться в Нью-Йорке на саммите по будущему Организации Объединенных Наций, на который приглашены все 193 государства-члена организации. Германия и Намибия являются принимающими сторонами мероприятия, которое организуется уже более года, и глава германского правительства не может на нем отсутствовать.

Однако, как отмечают немецкие аналитики, Шольц может быть доволен и тем, что ему придется наблюдать за результатами с безопасного расстояния. В конце концов, ему нечего выиграть от этих выборов в ландтаг, региональный парламент, последних из трех избирательных кампаний, проведенных в бывших восточных землях страны, после того как 1 сентября прошлого года в Тюрингии и Саксонии подтвердилось опасение, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит победу над другими партиями, в частности, над партиями правящей федеральной коалиции во главе с Шольцем.

Если премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, занимающий этот пост уже 11 лет, сможет вывести свою партию на первое место, опередив крайне правых из "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая в настоящее время лидирует в опросах, пусть и с небольшим отрывом, то, вероятно, скажут, что это произошло благодаря его решению отказаться от поддержки Шольца в ходе предвыборной кампании и его позиции по вопросу иммиграции, которая расходится с позицией федерального правительства.

Если Войдке займет второе место, а затем, как и было объявлено, откажется от формирования правительства, передав эту задачу другому социал-демократу, то под огнем критики вновь окажутся канцлер и постоянные распри в его правящей федеральной коалиции с либералами и "зелеными". Есть и третий вариант: СДПГ обгонят либо христианские демократы из ХДС, либо левые популисты из Левого альянса Сары Вагенкхнет (Bsw), и она потеряет пост премьер-министра в этой восточногерманской земле.

Согласно последним опросам, этот последний вариант представляется чисто теоретическим. Однако даже второе место может встряхнуть партию за год до всеобщих выборов осенью 2025 года и оказаться неприятным или даже опасным для Шольца, который уже ослаблен слабыми результатами СДПГ на выборах в Европарламент и региональных выборах, не пользуется высокой популярностью и чья партия на общенациональном уровне стабильно набирает 14-16%, значительно отставая от консерваторов из ХДС/ХСС.

Аналитики также подчеркивают, что если нападки на его персону до сих пор были ограниченными, то это, вероятно, связано именно с ожиданием результатов выборов. Но в воскресенье в 18.00 начнется избирательная кампания по выборам в бундестаг 28 сентября 2025 года, и поиск компромиссных решений в рамках федерального правительства, где уже сейчас существует множество спорных вопросов - от миграционной политики до бюджета, от пенсий до пособий на детей, - станет еще более сложной задачей, чем сейчас.

В этот момент еще более остро встанет вопрос о кандидате в канцлеры, который конкурирующий политический блок ХДС/ХСС решил, объявив о своем выборе в пользу Фридриха Мерца. Франц Мюнтеферинг, популярный экс-председатель социал-демократов, недавно в интервью газете Tagesspiegel напомнил, что для СДПГ этот вопрос остается открытым, хотя Шольц и заявил о своем желании вновь баллотироваться в качестве ведущего кандидата от своей партии, и высоко оценил нынешнего популярнейшего министра обороны Бориса Писториуса.

Двум другим партиям, входящим в правительство Шольца в Берлине, "зеленым" и Свободной демократической партии (СвДП), в воскресенье также предстоят непростые выборы. Первые и на этот раз опасаются за свое возвращение в региональный парламент, поскольку, согласно опросам, они находятся в опасной близости к 5%-ному барьеру, необходимому для прохождения в парламент. СвДП, согласно опросам (2% по данным опроса Insa, проведенного вчера), находится в еще более сложном положении.

У "зеленых", в свою очередь, стоит проблема выбора кандидата в канцлеры. И после того как нынешний министр иностранных дел Анналена Бербок отказалась от участия в выборах, не секрет, что министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек готовится возглавить избирательную кампанию в бундестаг в качестве единственного Spitzenkandidat. Единственный вопрос заключается в том, когда он официально объявит о своем намерении баллотироваться. Вероятно, это произойдет на партийном съезде в ноябре.