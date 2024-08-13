Германия: СДПГ поддерживает размещение ракет большой дальности США с 2026 года

Руководство Социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца выразило поддержку развертыванию американского оружия большой дальности в Германии, что является предметом дискуссий и споров.

"Мы, СДПГ, - говорится в заявлении руководства партии, - берем на себя ответственность за то, чтобы ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, больше никогда не узнал войны". Соглашение между федеральным правительством во главе с СДПГ и администрацией США о размещении американских ракет большой дальности в Германии, начиная с 2026 года, является важной частью этой цели".

В кулуарах июльского саммита НАТО Белый дом и правительство Германии объявили, что Соединенные Штаты намерены вновь разместить в Германии, начиная с 2026 года, системы вооружения, способные достичь России. В частности, речь шла о крылатых ракетах "Томагавк", ракетах SM-6 и новом гиперзвуковом оружии. Хотя это оружие способно нести ядерные боеголовки, это не планируется, подчеркнуло руководство социал-демократов в своем заявлении.

"Оружие будет оснащено обычными боеголовками и будет размещено на существующих военных объектах США в Западной Германии. Оснащение систем ядерным оружием не планируется", - говорится в резолюции, с копией которой ознакомилось агентство dpa.

В резолюции также говорится, что размещение этого оружия не является усилением наступательного потенциала, а скорее укреплением обороны Германии и потенциала НАТО и Европейского Союза. Канцлер Шольц в свое время утверждал, что это оружие служит сдерживающим фактором и призвано предотвратить войну.