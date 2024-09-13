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Великобритания: борьба с детским ожирением, запрет рекламы «нездоровой пищи» по телевидению до 21:00

13 settembre 2024 | 15.26
Redazione Adnkronos
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Британское правительство подтвердило, что с 1 октября 2025 года вступит в силу запрет на трансляцию по телевидению до 21:00 рекламы так называемой «нездоровой пищи». Эта мера, направленная на борьбу с детским ожирением, по сообщению BBC, будет сопровождаться полным запретом на платную онлайн-рекламу вредных для здоровья продуктов питания.

Кампанию за здоровый образ жизни в стране начали консерваторы, напоминает вещательная компания, которые обязались при премьер-министре Борисе Джонсоне ввести запрет в 2021 году. Вступление в силу этого положения было отложено, чтобы дать отрасли больше времени на подготовку. Министр здравоохранения Эндрю Гвинн заявил, что подтверждение масштабов ограничений и даты их вступления в силу дало компаниям ясность.

Правительство хотело «решить проблему в лоб» и «без дальнейших промедлений», добавил министр, по словам которого «эти ограничения помогут защитить детей от воздействия рекламы менее здоровых продуктов питания и напитков, которая, как было доказано, влияет на их пищевые предпочтения с раннего возраста». Королевское общество общественного здравоохранения приветствовало решение лейбористского правительства, назвав его «позитивным шагом».

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Tag
obesità infantile pagamento di cibi cibo spazzatura junk food
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