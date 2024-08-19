Пакистан: 215 погибших от муссонов с июля, половина из них дети

Более двухсот человек погибли в Пакистане с тех пор, как в июле начался сезон муссонов, принесший с собой проливные дожди и наводнения. Об этом сообщили пакистанские власти, говоря о самых сильных дождях за семьдесят лет, в то время как спасатели заняты спасением жизней, некоторые на лодках перевозят людей из южных городов Суккур и Ларкана в безопасное место.

Около половины из 215 погибших — дети, более 400 человек получили ранения, сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями. Больше всего жертв зарегистрировано в центральной провинции Пенджаб, за ней следует северо-западный регион Хайбер-Пахтунхва. Директор Пакистанского метеорологического центра Сардар Сарфраз сообщил агентству Dpa, что сильные дожди продолжатся до 25 августа.