США: Белый дом, саммит лидеров Четырехстороннего диалога 21 сентября в Уилмингтоне

Президент Джо Байден примет новый саммит лидеров Четырехстороннего диалога 21 сентября в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщает Белый дом, уточняя в записке, что на встрече будут присутствовать премьер-министр Австралии Энтони Альбанез, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Это первый раз, отмечает Белый дом, когда Байден принимает иностранных лидеров в Уилмингтоне в качестве президента, "что отражает его глубокие личные отношения с каждым из лидеров Четырехстороннего диалога и важность Четырехстороннего диалога для всех наших стран".

Саммит 21 числа "будет сосредоточен на укреплении стратегической конвергенции между четырьмя странами, продвигая наше общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и предлагая конкретные преимущества партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе в ключевых областях - говорится в заключении записки. - Среди них - безопасность здравоохранения, реагирование на стихийные бедствия, безопасность на море, высококачественная инфраструктура, критически важные и новые технологии, климат и чистая энергия, а также кибербезопасность".