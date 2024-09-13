Франция: формируется новое правительство, 21 числа пройдут демонстрации против Макрона и Барнье

Молодежные, экологические и феминистские организации созывают новую демонстрацию в субботу, 21 сентября, против президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Мишеля Барнье, после той, что прошла 7 сентября. Об этом сообщает Bfmtv.

Назначение Барнье является «отказом от демократии», осуждают в своем заявлении различные организации, которые примут участие в мероприятии, в том числе Студенческий союз, Attac, Планирование семьи и Молодая антифашистская гвардия.

«Президент не только высмеял голосование французов за Новый народный фронт, но и назначил премьер-министром ультраправого, антисоциального и антимиграционного деятеля с гомофобным прошлым, который сможет править только при согласии постоянной позиции Марин Ле Пен», — пишут организаторы.