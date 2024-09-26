Мо: США и Франция призывают к 21-дневному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой»

Соединенные Штаты и Франция призвали к временному прекращению огня на 21 день между Израилем и «Хезболлой», чтобы освободить место для более широких переговоров. В это же время Израиль объявил о подготовке к возможной наземной операции в Ливане после интенсивной трехдневной бомбардировки, в результате которой погибло более 600 человек, что еще больше усилило опасения по поводу регионального конфликта.

В совместном заявлении, опубликованном президентом США Джо Байденом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, говорится: «Настало время для соглашения о границе между Израилем и Ливаном, которое гарантирует безопасность и защиту, чтобы позволить гражданским лицам вернуться в свои дома. Обмен ударами с 7 октября, и особенно в последние две недели, угрожает гораздо более масштабным конфликтом и жертвами среди гражданского населения».