Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 26 Settembre 2024
Aggiornato: 14:26
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Мо: США и Франция призывают к 21-дневному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой»

26 settembre 2024 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Соединенные Штаты и Франция призвали к временному прекращению огня на 21 день между Израилем и «Хезболлой», чтобы освободить место для более широких переговоров. В это же время Израиль объявил о подготовке к возможной наземной операции в Ливане после интенсивной трехдневной бомбардировки, в результате которой погибло более 600 человек, что еще больше усилило опасения по поводу регионального конфликта.

В совместном заявлении, опубликованном президентом США Джо Байденом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, говорится: «Настало время для соглашения о границе между Израилем и Ливаном, которое гарантирует безопасность и защиту, чтобы позволить гражданским лицам вернуться в свои дома. Обмен ударами с 7 октября, и особенно в последние две недели, угрожает гораздо более масштабным конфликтом и жертвами среди гражданского населения».

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cessate il fuoco temporaneo cessate il fuoco Israele Francia
Vedi anche
News to go
Israele, Meloni: "Affermiamo diritto di difendersi ma rispetti diritto internazionale"
News to go
Raid israeliani in Libano, ultime news
News to go
Parigi 2024, Mattarella: "Eccellente stato di salute dello sport italiano"
News to go
Rottamazione quater cartelle, oggi ultimo giorno per la quinta rata
News to go
Crollo palazzina a Saviano, sono 4 le vittime
News to go
Referendum su cittadinanza, raccolta firme fino al 30 settembre
News to go
Bonus Befana in anticipo
News to go
Alluvione Emilia-Romagna, oggi allerta arancione
News to go
Ucraina, von der Leyen: "Prestito Ue da 35 miliardi di euro"
News to go
Consumi deboli e Pil fermo in III trimestre, l'allarme di Confcommercio
News to go
Napoli, al via G7 cultura: debutto per il neo ministro Giuli
News to go
Maltempo Emilia-Romagna, piogge torrenziali ed esondazioni: la situazione


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza