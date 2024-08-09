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Аргентина: предотвращено «ограбление века», обнаружен туннель длиной 220 метров рядом с банком

09 agosto 2024 | 15.45
Redazione Adnkronos
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Обнаружение туннеля длиной 220 метров, вырытого рядом с банком в северной части Буэнос-Айреса, позволило предотвратить «ограбление века». Об этом сообщила полиция Аргентины, на которую ссылаются местные СМИ: туннель, как стало известно, имел деревянные стены, вентиляцию и электрическое освещение и заканчивался совсем рядом с входной дверью банка Macro в Сан-Исидро.

«Расследование началось, когда в среду утром припаркованный автомобилист услышал шум в районе шасси своего автомобиля и понял, что его вызвал металлический стержень, торчащий из тротуарной плитки».

Впоследствии были проведены раскопки, в результате которых был обнаружен туннель и установлено его начало в ангаре примерно в 200 метрах от банка, где было обнаружено большое количество земли и землеройной техники, но установить личности потенциальных преступников пока не удалось. По мнению следователей, на строительство туннеля ушло от шести до девяти месяцев. Это «инженерное сооружение», «более сложное, чем туннель Эль Чапо Гусмана», мексиканского наркобарона, сбежавшего из тюрьмы строгого режима в 2015 году по подземному туннелю.

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