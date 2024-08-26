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Пакистан: стрельба по автобусу в Белуджистане, по меньшей мере 23 погибших

26 agosto 2024 | 08.53
Redazione Adnkronos
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Вооруженные люди остановили несколько автобусов, прибывающих из Пенджаба, в пакистанской провинции Белуджистан, и, высадив пассажиров и проверив их личности, расстреляли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщают пакистанские СМИ, уточняя, что нападение произошло в районе Мусахель в Белуджистане.

Газета Dawn цитирует комиссара полиции Мусахеля Наджиба Какара, согласно которому неизвестные вооруженные лица заблокировали межпровинциальную автомагистраль в районе Рарашам в Мусахеле и высадили пассажиров из автобусов. Нападавшие также подожили десять автомобилей, пишет Dawn. Ответственность за нападение пока никто не взял.

Главный министр Белуджистана Сарфараз Бугти решительно осудил теракт, пообещав поймать виновных. Бугти выразил соболезнования и искреннюю солидарность семьям погибших.

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Tag
Baluchistan media pakistani distretto di Musakhel fare scendere i passeggeri bus
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