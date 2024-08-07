Венесуэла: неправительственная организация сообщает о 24 погибших во время протестов

По меньшей мере 24 человека погибли во время протестов, последовавших за президентскими выборами 28 июля в Венесуэле. Об этом сообщает в X правозащитная организация Provea, согласно которой по меньшей мере в девяти случаях "colectivos", вооруженные гражданские группы, называются свидетелями в качестве возможных виновников смертей.

Данные относятся к периоду с 28 июля по 5 августа. Организация Human Rights Watch (Hrw) также сообщает о "заслуживающих доверия сообщениях о 24 погибших" в связи с протестами.