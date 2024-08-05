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Северная Корея: «250 новых пусковых установок», Ким заявил о «важных военных действиях на границе»

05 agosto 2024 | 13.45
Redazione Adnkronos
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"У нас есть 250 новых пусковых установок" для "тактических баллистических ракет". Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он выступил с таким заявлением во время церемонии, о которой сообщает агентство ЦТАК, в момент напряженности в регионе.

"Как видите, у нас есть 250 новых пусковых установок тактических баллистических ракет, произведенных военным рабочим классом своими силами и технологиями, - сказал Ким после того, как на прошлой неделе Южная Корея и Соединенные Штаты завершили совместные военные учения. - Теперь они будут переданы нашим военным, и они будут отвечать за важные военные действия в приграничных районах".

Это, добавил он, "первый этап", и "каждый год", - пообещал он, - миру будет демонстрироваться процесс замены вооружений на инновационные системы.

"Мир наблюдает за развитием нашей военной мощи, - заявил он, говоря об "особом сдерживающем эффекте". - Настоящий мир обеспечивается путем создания большой силы".

Северная Корея должна быть готова к конфронтации после "более чем 30-летнего опыта отношений с Соединенными Штатами", и ее ядерный потенциал будет узаконен "тем больше, чем более жестокой и безжалостной будет агрессия".

Ким настаивал на "необходимости постоянно совершенствовать наш оборонительный потенциал". Северная Корея, по его словам, смогла создать систему ядерного оружия, "способную немедленно отреагировать на любые угрожающие действия".

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