Северная Корея: «250 новых пусковых установок», Ким заявил о «важных военных действиях на границе»

"У нас есть 250 новых пусковых установок" для "тактических баллистических ракет". Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он выступил с таким заявлением во время церемонии, о которой сообщает агентство ЦТАК, в момент напряженности в регионе.

"Как видите, у нас есть 250 новых пусковых установок тактических баллистических ракет, произведенных военным рабочим классом своими силами и технологиями, - сказал Ким после того, как на прошлой неделе Южная Корея и Соединенные Штаты завершили совместные военные учения. - Теперь они будут переданы нашим военным, и они будут отвечать за важные военные действия в приграничных районах".

Это, добавил он, "первый этап", и "каждый год", - пообещал он, - миру будет демонстрироваться процесс замены вооружений на инновационные системы.

"Мир наблюдает за развитием нашей военной мощи, - заявил он, говоря об "особом сдерживающем эффекте". - Настоящий мир обеспечивается путем создания большой силы".

Северная Корея должна быть готова к конфронтации после "более чем 30-летнего опыта отношений с Соединенными Штатами", и ее ядерный потенциал будет узаконен "тем больше, чем более жестокой и безжалостной будет агрессия".

Ким настаивал на "необходимости постоянно совершенствовать наш оборонительный потенциал". Северная Корея, по его словам, смогла создать систему ядерного оружия, "способную немедленно отреагировать на любые угрожающие действия".