Таиланд: школьный автобус загорелся недалеко от Бангкока, опасаются 25 погибших

Школьный автобус, в котором находились 44 человека, включая учеников и учителей, загорелся к северу от Бангкока, Таиланд. Об этом сообщил министр транспорта Сурия Юнгрунгруенгкит, пояснив журналистам, что школьный автобус отправился из провинции Утай-Тхани и направлялся в Аюттхаю на школьную экскурсию. Министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что опасается гибели 25 учеников. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить точное число жертв, но 25 учеников числятся пропавшими без вести после того, как 19 человек удалось спастись, 16 детей и трое учителей.

«Согласно предварительной информации, в автобусе находились 44 человека, 38 учеников и шесть учителей. Насколько нам известно, 16 учеников и трое учителей смогли выбраться» из горящего автобуса, написал в «X» премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Шинаватра, выразив соболезнования правительства и пообещав, что будет выплачена компенсация.