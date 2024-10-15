Парламентские выборы пройдут 26 числа в Грузии, стране, разделенной после нескольких месяцев уличных протестов против введенных правительством «пророссийских» законодательных актов, закона об организациях, считающихся «иностранными агентами», и закона о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, фактически запрещающего выражение идей ЛГБТК-направленности, которые в обоих случаях проевропейский президент Саломе Зурабишвили отказалась подписывать, но не смогла помешать их вступлению в силу.

«Грузинская мечта», правящая партия неоднозначного миллиардера Бидзины Иванишвили, сколотившего свое состояние в России в 1990-е годы, представляет выборы как выбор между войной и миром. Улицы Тбилиси увешаны плакатами с черно-белыми изображениями разрушенной Украины с надписью «Нет войне» и цветными изображениями процветающей и счастливой Грузии с надписью «Выбирай мир». Проспект разрушенного украинского города рядом с только что отреконструированным проспектом Чавчавадзе в Тбилиси, разрушенный бомбами стадион в Украине рядом с одной из новых арен, открытых правительством в Грузии.

«26 октября мы будем выбирать между войной и миром», — прямо заявил Иванишвили на предвыборном митинге несколько дней назад. И неясно, является ли это просто беспринципной предвыборной кампанией или зловещим намеком на то, что может произойти, если на выборах победит прозападная оппозиция.

Многие шокированы этой предвыборной кампанией в Грузии, которая не забыла страшный период гражданской войны начала 1990-х годов, молниеносной войны с Россией в 2008 году и роли Москвы на 20 процентах территории страны, с сепаратистскими регионами Абхазией и Южной Осетией, суверенными по выбору, признанной только Москвой и несколькими другими странами. Смысл послания, однако, состоит в том, чтобы возложить на украинцев ответственность за войну, развязанную российским вторжением в 2022 году. «Я никогда не видела ничего более постыдного и оскорбительного для нашей культуры, наших традиций, истории и веры», — заявила президент.

«Грузинская мечта» избегает прямо говорить о России в своем политическом дискурсе. Но она не заняла позицию против вторжения России в Украину и не присоединилась к международным санкциям, введенным после начала войны. Но одной из центральных тем предвыборной кампании является то, что она является единственной политической силой, способной справиться с громоздким соседом на севере.

Партия «Грузинская мечта» была создана с нуля за несколько месяцев до своих первых выборов, которые она выиграла в октябре 2012 года, обвинив в провоцировании российского вторжения, не без оснований, Михаила Саакашвили, который, рассчитывая выиграть выборы в законодательные органы по окончании своих двух президентских сроков, реформировал Конституцию, чтобы лишить президента полномочий и передать их премьер-министру.

Теперь «Грузинская мечта» обещает восстановить контроль над двумя сепаратистскими регионами и территориальную целостность, а также ликвидировать бедность «благодаря изменениям региональной политической ситуации», как заявил недавно премьер-министр Ираклий Кобахидзе, намекнув на маловероятное развитие событий, при котором Россия будет готова отказаться от контроля над Абхазией и Южной Осетией, если Тбилиси откажется от процесса интеграции с НАТО и Европейским союзом, поддерживаемого «Единым национальным движением», главной оппозиционной партией, которую возглавлял Саакашвили (который после своего возвращения в Грузию в октябре 2021 года находится в заключении, в плохом состоянии здоровья, отбывая шестилетний срок за злоупотребление властью, в значительной степени политически мотивированный). Решением может стать создание конфедерации с Абхазией и Южной Осетией в качестве автономных регионов, фактически находящихся под контролем Москвы.

«Грузинская мечта» заверяет, что хочет интегрировать Грузию в ЕС, хотя принятые ею в последние месяцы противоречивые законы фактически отдалили ее от этого, и угрожает, как это было в августе прошлого года, запретить «Единое национальное движение», то есть ЕНД и плеяду прозападных групп.

Также в августе прошлого года российская Служба внешней разведки (СВР) заявила о якобы предпринимаемых США усилиях спровоцировать «майдан» в Грузии, где, впрочем, акции протеста продолжаются с прошлого года, и привести к власти оппозицию, даже если «Грузинская мечта» победит на выборах.

Соединенные Штаты действуют таким образом, чтобы «не позволить силам с национальной и здравой ориентацией» удержать власть, добавил в начале месяца директор СВР Сергей Нарышкин.

«Уверен, что грузины сделают правильный выбор», — заключил он. Иванишвили демонстрирует, что услышал это послание, обещая «нюрнбергские процессы» для «фашистской» оппозиции.